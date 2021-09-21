埃及總統府表示，曾經在2011年苿莉花革命後，暫時執政的前軍事委員會主席海珊·坦塔維元帥(Mohamed Hussein Tantawi) 去世，享年85歲。他原本是前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)的左膀右臂，但是在革命發生時，選擇審判自己的老闆。

半島電視台(Aljazeera)報導，坦塔維出生於 1935 年，擁有努比亞血統，在20歲時(1955年)從官校畢業成為陸軍少尉，隔年就遇到 1956年爆發的蘇伊士運河戰爭開始展露頭角，在1967年六日戰爭和1973年贖罪日戰爭也因作戰勇猛獲得勳章，1991年被穆巴拉克提拔為中將，就任國防部長，之後在這毎位子上坐了21年，直到北非與西亞接連爆發苿莉花革命。

埃及的革命浪潮出現在 2011年初，2 月 11 日，在埃及人民抗議的18天時，穆巴拉克決定請辭，政權交給武裝部隊最高委員會(SCAF)為看守政府，該委員會的委員長就是坦塔維，因為他成了統治埃及一年半的最高元首。

2012 年 8 月，穆斯林兄弟會支持的穆西 (Mohamed Morsi)成為新的埃及總統，坦塔維也卸下SCAF委員長與國防部長的職務，就此淡出政壇。

雖然執政時間不長，也沒有什麼較明顯的大事，但是他的軍政府表示，埃及將繼續「遵守與各國簽定的國際條約」，表示與以色列的和平條約將保持不變，維持住埃圾的局面。

1991 年，伊拉克總統海珊入侵科威特，史稱第一次海灣戰爭，當時坦塔維站在美國領導的多國維和聯盟一邊。

儘管他是穆巴拉克的親密夥伴，但是在茉莉花革命後，坦塔維起訴他的前老闆穆巴拉克，罪名是在革命期間，以鎮暴理由殺害了數百名抗議者，群眾稱他是「站在人民一邊」，不過另一個看法就是「屈服於公眾壓力」。

在穆巴拉克被罷免後，坦塔維曾被視為可能的總統候選人，但他決定放棄，理由是年齡和健康狀況不好。

那些認識他的人認為，坦塔維考量的是，在穆巴拉克之後，自己不管怎麼做，都可能無法滿足埃及人日益高漲的民主願望，這個位子吃力不討好。

在穆西成為總統後，僅維持了一年的時間，塞西(Abdel Fattah al-Sisi)又推翻了穆西，並於 2014 年成為總統直到現在。