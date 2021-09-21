新竹市一名林姓男子去年6月駕車行經一處閃黃燈路口，以時速119.2公里撞上鄭姓行人，致其傷重不治身亡。新竹地院審結，依過失致死罪，判其2年徒刑。可上訴。

判決書指出，林男於2020年6月間開車行經新竹市區一處閃黃燈路口，卻未減速慢行，以超高時速119.2公里狠狠撞上走在人行穿越道的鄭姓行人，致其頭、胸、腹部受到鈍力損傷，全身多處骨折，雖經緊急送醫，最終因引發出血性休克併神經性休克死亡。

新竹地院法官指出，林男是領有駕照的成年人，行車在道路上須謹慎注意一切情況，卻在行經行人穿越道時未依規定禮讓，且嚴重超速近50公里，從事故現場照片可發現，地面並未留有煞車痕跡，顯見過失嚴重，致鄭姓路人死亡。

法官表示，考量林男犯後坦承犯行，雖願意賠償被害人家屬，但並未順利達成和解，參酌犯案情節、社經能力等，依過失致死罪判其2年徒刑。可上訴。

刑法第276條明定，因過失致人於死者，處2年以下有期徒刑、拘役或2千元以下罰金。從事業務之人，因業務上之過失犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科3千元以下罰金。