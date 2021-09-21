許多民眾在中秋連假衝往著名觀光名勝，形成處處密集人龍，疫情未息下引不少人憂心連假一完疫情恐又升級。著名歡唱APP則在中秋夜歌友「線上大群聚」，舉行中秋嫦娥競唱，邀集了12名由素人民眾自行報名視訊表演，服裝、歌曲、表演各個皆有備而來，表現精彩。

在主持人「哎娥」主持下，參加者Winnie演唱〈追追追〉，她表示：「中秋節把嫦娥放出來追大家！」另一腸蚵演唱〈月牙灣〉將「本宮美炸」做成頭飾，謙稱：「我不好笑沒關係，大家好笑就好了！」還有男生參加者練習生阿哈「吳剛肉壯嫦娥」華麗登場演唱〈動感光波〉，他問大家：「我是不是太美了？」

活動持續約有5百至7百人在「包廂」中觀賞各方好手的表演，表演者們別出心裁，使出渾身解術。參加者搖滾玲美扮嫦娥不忘提醒「酒後不開車、開車不喝酒！」享受疫亂之下在家也能「團圓」同歡的新型態生活樂趣。

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