根據明年度國防預算，行政院推高達2400億的特別預算案，八大防衛系統提升海空戰力，國民黨立委馬文君21日於個人臉書表示，國人一向都很支持國防建設，但債留子孫的預算編列方式，令人擔憂，應允當尚待審查。

國民黨立委馬文君表示，國防預算須嚴格監督，因都是民脂民膏，不能無謂的浪費，她舉出1個例子，美國在2019年7月宣布要賣號稱「地表最強的戰車M1A2」，當時政府立即分9個年度編列403億9448萬餘元預算來支應這筆軍購費用。

國民黨立委馬文君21日於個人臉書表示，國人一向都很支持國防建設，但債留子孫的預算編列方式，令人擔憂。（摘自馬文君臉書）

馬文君說，全案進行3年，目前最新訊息是要到113年才有首批30輛戰車交予台灣，交貨延遲就算了，但付款期程卻不能因為延後交貨而改變，從2019年至2023年要先付給美方222億411萬8千元，超過此筆軍購總預算的一半，1輛戰車都還沒拿到，光這222億放在銀行5年就能生出多少利息？這利息又能多做幾顆飛彈？

馬文君指出，軍購費妥善、合理支付，少編特別預算。（摘自馬文君臉書）

馬文君指出，軍購費若妥善、合理支付，少編特別預算，台灣的後代子孫就能少背一些債務，但目前政府卻一點聲音都沒有，甚至默許美方這樣的行為，如果是國防部那些長官自己的錢，會這樣支付嗎？

馬文君說，國人一向都很支持國防建設，早年台美斷交之際，民眾愛國運動頓時風起雲湧，且自動發起自強救國捐獻共47億500萬元，盼能採購現代化武器，以保衛國家安全，也因此成立了戰機自強中隊、飛彈快艇自強中隊、戰甲車自強中隊等，國人對於國防上所需預算是不會吝嗇的、全力支持，但前提是政府要花在對的地方。