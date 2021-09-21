2021蘇迪曼盃羽球混合團體錦標賽26日在芬蘭點燃戰火，這次中華隊少了東京奧運男雙金牌李陽／王齊麟與女單銀牌戴資穎，世界羽聯BWF的賽前分組戰報，認為中華隊要從小組賽出線恐要面臨一番努力。

這次蘇迪曼盃中華隊由男單世界排名第4的周天成領軍，加上男單世界第11王子維、男單世界第167戚又仁，女單則有世界第43名白馭珀，男雙為世界第23盧敬堯／楊博涵、世界第30李哲輝／楊博軒，BWF認為，白馭珀是有經驗的選手，但在蘇迪曼盃之前，今年她還沒參加過任何國際賽，可能需要時間適應國際賽節奏、氛圍，女雙也是中華隊近期較弱的一環，需要世界第29許雅晴／胡綾芳利用經驗好好對抗，混雙的責任則落在混雙則是李哲輝／許雅晴、楊博軒／胡綾芳肩上。

BWF指出，中華隊小組賽和韓國、德國及大溪地同組，以目前的戰力來看，韓國應該是該組實力最強的，雖然女單名將成池鉉沒參賽，但安洗瑩、金佳恩實力都不錯，男雙催率圭／徐承宰、女雙東京奧運銅牌金昭映／孔熙容等雙打組合也都是一時之選。

至於德國隊，實力也算雄厚，該國主要選手都沒缺席，也有一些新的選手接上來，大溪地由34歲的庫庫爾（Leo Cucuel）擔任教練兼領隊，球隊陣容年輕化，14歲的毛布朗克（Elias Maublanc）、15歲的雷蘇爾（Jenica Lesourd）也入列這次代表隊。