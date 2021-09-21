大陸女星鞏俐是知名導演張藝謀培養出的「謀女郎」之一，憑著電影《紅高粱》、《霸王別姬》紅遍國際影壇，也在周星馳電影《唐伯虎點秋香》飾演女主角，在華人圈已是家喻戶曉的大明星；目前55歲的鞏俐最近淡妝出席公開活動，長髮披肩隨性的模樣自帶女王氣場，零修圖真實狀態震撼眾人。

鞏俐今（21）日現身北京電影節評審委員見面會，今年鞏俐擔任北京電影節「天壇獎」評委會主席，她臉蛋上只有一點淡妝，身穿淡藍色上衣和牛仔褲，一頭長髮披肩，凌亂卻不失時尚感；細看更發現照片是零修圖的現場照，隨便一個眼神和動作都是戲，一個蹙眉都像是電影畫面。

鞏俐記者會零修圖照引起網友討論。(圖/ 摘自微博)

而鞏俐也是此次唯一公開亮相的女評委，原本就自帶氣場的她，和其他評委站在一起合照也是萬綠叢中一點紅，成為閃亮亮焦點；在記者會中受訪被問及為何接受邀請，她更從容地回應，「疫情是暫時的，但電影是永恆的。我為了我熱愛的事業而來。我身邊的評委們，也都為了此次電影節等待了好久」。

鞏俐隨便一個表情和動作都像是電影畫面般美麗動人。(圖/ 摘自微博)

鞏俐零修圖的照片引起網友熱烈討論，皆臣服於她的女王氣場，紛紛讚嘆「鞏俐看著真不像將要年滿56歲的女演員」、「生圖啊？鞏俐確實抗打，昨天和今天狀態都好好啊」、「覺得她是越老越漂亮，時尚感」、「不知道為什麼，看她的眼鏡，總有種淡淡的憂鬱」、「除了自帶氣場，整個人都充滿自信卻讓人感覺很舒服」。