隨著市場對於恒大危機的消化，以及市場將焦點轉向至美國聯準會(Fed)為期2天的利率決策會議最後結果，是否針對縮減購債行動(Taper)有進一步細節公布，以及美國債務上限討論等，美股周二(21日)開盤一掃前一個交易日一度崩跌千點頹勢，上漲55.14點、以 34025.61點開出，隨後擴大至近300點，台積電ADR股價上漲近1%。

截至台灣時間21日晚間9點45分，道瓊工業平均指數上漲284.49點或0.84%、暫報34254.96點；標普500指數上漲30.37點或0.70%、暫報4388.10點；那斯達克指數上漲117.68點或0.80%、暫報14831.59點；費城半導體指數上漲10.39點或0.31%、暫報3348.62點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價漲0.98%、暫報737.31美元；台積電ADR股價漲0.99%、暫報115.83美元；聯電ADR股價漲0.35%、暫報11.46美元。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler)周一針對強化中概股對投資人風險提出警告，指出大陸在美掛牌陸企的財報問題、可變利益實體結構 (VIE)的風險漏洞，以及要求大陸民營補教事業存在的風險等，北京當局則是作出回應，對川普政府時期提出的太陽能板關稅提起上訴。