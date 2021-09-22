中國日前表示台灣的釋迦和蓮霧有介殼蟲，宣布暫停進口，很多日本網友盼能像力挺台灣鳳梨一樣，買這兩種水果。但目前台灣的生鮮釋迦、蓮霧還無法銷日，只有冷凍釋迦銷日。

駐日代表謝長廷昨天在臉書（Facebook）發文寫道：「中國又說台灣的釋迦和蓮霧有介殼蟲，宣布暫停進口。如同上次（2月底）的鳯梨事件一樣，這種理由即使是真的，也可採取其他方式解決，突然宣布於今日暫緩進口，讓台灣措手不及，政治動機昭然。」

謝長廷指出，中國上週申請要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這種（突然禁止進口台灣水果的）作法，明顯違背自由貿易原則，但短期間將給台灣政府和相關農民帶來壓力。

他說，台灣曾在日本推銷冷凍釋迦果，再來應迅速啟動生鮮部分的談判交涉，減少未來銷售出路的壓力。

台灣第一個專門提供旅遊體驗與行程的線上平台KKday集團台日營銷採購處商品開發部經理張家瑋對中央社表示，KKday去年開始有販售冷凍釋迦，大概2至3粒價格5700日圓（約新台幣1460元）左右，因為是冷凍釋迦，很多的成本是在運費裡，價格無法降得特別低。

對於很多日本網友希望台灣儘速把釋迦和蓮霧像鳳梨一樣銷到日本，張家瑋表示，日本目前可能還沒辦法進口生鮮的釋迦、蓮霧，所以現在主要以冷凍釋迦為主。中國禁止進口台灣釋迦和蓮霧的消息一傳出，KKday線上平台冷凍釋迦的銷量有慢慢成長，日本客人開始支持台灣的（冷凍）釋迦。

他說，已與冷凍釋迦的供應商接觸過，了解到現在好像在台灣能做冷凍釋迦的只有一家廠商而已，貨源取得的管道少，實際上販賣的量也沒非常多，這是今後有待解決的課題。

2018年10月2日在駐日代表處有一場台東冷凍釋迦的試吃促銷活動，這是台灣的釋迦在經過10多年的努力後突破萬難才能銷售到日本。（編輯：周永捷）1100921