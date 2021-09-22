智利外海規模6.4強震 附近城市建物搖晃激烈 02:322021/09/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，智利比歐比歐地區（Bio-Bio）外海今天發生規模6.4的淺層地震，附近城市康塞普松（Concepcion）的建築物搖晃激烈。 美聯社報導，根據美國地質調查所，這起地震在上午10時14分來襲，震央在阿勞科市（Arauco）西北方約81公里的外海地區。（譯者：林治平）1100921 歐美逼宮大陸 台灣受害 恒大危機燒全球股市 日股暴跌600點 養老基金也踩雷 #外海 #搖晃 #美國地質調查所 #比歐 #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健康城市大調查 高雄人均公園綠地面積六都第一 14:092021/09/21 區域情報-高雄 2021年全球創新指數報告發布 陸排名連續9年上升 15:092021/09/21 兩岸 旺報社評》台灣風險螺旋上升 19:402021/09/19 旺報社評 美CDC研究：超過3成染疫者有長期新冠症狀 高風險族群曝光 18:552021/09/21 國際 社評／台灣風險螺旋上升 04:102021/09/20 焦點新聞 《國際經濟》聯準會開會在即 市場陷入焦慮(2-2) 10:532021/09/20 財經 《國際經濟》聯準會開會在即 市場陷入焦慮(2-1) 10:532021/09/20 財經 《國際經濟》恆大恐成雷曼翻版 全球市場屏息看北京如何拆彈(2-1) 13:092021/09/21 財經 購屋壓力大！2010至2020六都家戶所得漲2成2 房價漲7成6 19:012021/09/21 政治 四川6級強震大地狂搖 監視器曝動物求生反應 網沉默了 12:362021/09/18 生活 時論廣場》歐美逼宮大陸 台灣受害（湯紹成） 18:542021/09/20 時論廣場 國際熱門新聞 美葬儀社公然呼籲別打疫苗 Google一下背後目的揪感心 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 每天一萬步好健康？ 研究認證更有效且降低死亡率最高7成的走法 - 國際 再也不怕爆胎 米其林無氣輪胎將正式上路 - 國際 日本垃圾處理廠發現千萬現金 無人認領就歸他所有 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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