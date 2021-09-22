美國地質調查所（USGS）表示，智利比歐比歐地區（Bio-Bio）外海今天發生規模6.4的淺層地震，附近城市康塞普松（Concepcion）的建築物搖晃激烈。

美聯社報導，根據美國地質調查所，這起地震在上午10時14分來襲，震央在阿勞科市（Arauco）西北方約81公里的外海地區。（譯者：林治平）1100921