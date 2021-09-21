新北市林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠今晚間8時許，不明原因起火燃燒，強烈火勢共延燒3間車體零件、油漆等廠房，消防局接獲通報，派出應變小組、2組大隊、1組中隊、11組分隊共6條水線、14人前往搶救，救援工作仍在進行中，無人受困，燃燒面積為1500平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。