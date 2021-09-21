林口工廠中秋夜大火 延燒3廠房 出動14消防員搶救 22:332021/09/21 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口工廠中秋夜大火 延燒3廠房（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區粉寮路二段一處鐵皮工廠今晚間8時許，不明原因起火燃燒，強烈火勢共延燒3間車體零件、油漆等廠房，消防局接獲通報，派出應變小組、2組大隊、1組中隊、11組分隊共6條水線、14人前往搶救，救援工作仍在進行中，無人受困，燃燒面積為1500平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。 11月疫情恐再起 柯促守好邊境 永和大陳社區單元3 整合9成將招商 #鐵皮工廠 #廠房 #林口 #工廠 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球最高媽祖像48公尺 守護澎湖 04:102021/09/21 地方新聞 北市衛生局中秋專案查核 33家業者需輔導限期改善 15:512021/09/21 生活 新北市立美術館 延至明年7月完工 04:102021/09/21 焦點要聞 中俄雙贏 陸想買36架俄重型直升機武裝小航母 17:512021/09/21 軍事 菜鳥警技術差 自撞電箱四輪朝天 04:102021/09/21 社會新聞 拚解封經濟 觀光工廠衝161家新高 04:102021/09/21 產業．科技 中市建設局中秋防疫宣導 每日約3件未戴口罩 15:032021/09/21 寶島 看屋筆記：三重區上河滙(個案＋價格分析) 09:002021/09/21 建案開箱-新北 廈門病例＋39 停售出城機票車票 04:102021/09/20 產業財經 台南公寓大火 屋主女兒躲二樓幸運獲救 14:272021/09/21 社會 中秋連假最後一天 侯友宜：濱海風景區人車多 11:412021/09/21 生活 社會熱門新聞 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 狂！ 富小王捧愛馬仕擄獲人妻的心 月上7次摩鐵還拍婚紗 - 社會 林口鐵皮工廠竄惡火燒紅夜空 已延燒3廠房 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。