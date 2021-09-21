美國白宮在20日公布，將在11月初實施全新的旅遊規定，需完整接種疫苗者，才可入境，且可免隔離，可體驗有如疫情前能自由旅行的生活。然而不僅符合條件的疫苗廠牌尚未底定，對於許多有孩子的家庭來說，未能接種的孩童如何符合嚴格規定，更是一大難題！

當前美國在11月初將實施的旅行新規，還有許多尚待公布的細節。針對這項議題，可以來看看《紐約時報》以及《美聯社》所整理的相關要點。

一、 美國旅行新規為何？

美國白宮宣布，11月初起所有入境美國的外籍成年人，登機前都要完整接種疫苗（fully vaccined）。且必須要額外持有登機前72小時（3天）內的新冠肺炎病毒檢測陰性證明。這項規定上路後，過去針對外國旅客入境美國的特殊規定都會廢除（僅適用此規），而未接種新規認可之疫苗者，將不得入境美國。

二、 新規下，美國CDC認可FDA與WHO核准的疫苗

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的說明，獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）核准（包含瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗），以及世界衛生組織（WHO）核准的疫苗（除上述三款，還包含阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、科興（CoronaVac）、國藥（Sinopharm）疫苗，以及Covishield疫苗）皆可，但是當前最終符合新規的疫苗清單，尚未確認。最終將會交由美國CDC來討論與認定。

三、 對於美國公民的影響為何？

已經完整接種疫苗的美國公民（含持有永久居留證者），回到美國時，僅需要出示72小時內的陰性檢測證明。未完整接種者也可入定，但需要配合較為嚴格的追蹤與檢疫要求，且在登機時出示24小時內的陰性鑑測證明，入境時也需要接受病毒檢測。

四、 從陸地邊境入境美國的旅客，需面臨怎樣的規定？

從與墨西哥、加拿大接壤的邊境入境的旅客，相關防疫、檢疫的規定都沒有變化。就此來說，可以搭機入境美國的加拿大、墨西哥旅客，並不一定能從陸路入境美國。

五、 對於兒童旅客將帶來哪些影響？

據了解，當前美國頒布的旅遊新規僅針對外國籍成年人。白宮並沒有說明針對未接種疫苗的外國未成年旅客的規定，也未確認是否會進一步公布。

針對全新入境美國的新規定，因必定牽涉到未成年的旅客，顯得更為複雜。輝瑞（Pfizer）與BioNTech日前才公布針對5~11歲孩童的2/3臨床試驗證實疫苗安全且有效（接種劑量較低），雖然樂觀預期在美國有望最快在10月取得緊急授權使用（EUA），但不代表父母有意願讓孩童接種疫苗。

根據《紐約時報》報導，在美國5~11歲孩童人數約有2800萬名，而根據《財經M平方》網站資料，當前全球15歲以下人口預估約有19億人，可以見得是無法忽視的龐大族群。但是當前沒有任何一款新冠肺炎疫苗已被核准可針對5~11歲，或甚至更年輕的孩童施打。

根據美國CDC研究，父母對於讓小孩施打新冠肺炎疫苗的意願，隨著孩子的年齡層下降而降低。凱薩家庭基金會（KFF）上個月公布的民調結果顯示，有約20%的12~17歲兒童之父母表示，決不會讓孩子接種疫苗；在家有5~11歲孩童的族群中，此比例上升到25%，而5歲以下孩童的父母裡，有30%表明絕不會讓孩子接種。

而父母顧慮的原因，大多與孩童接種疫苗可能的罕見、但嚴重的副作用有關，例如心肌炎。不過以色列也有研究透過比對200萬16歲以上族群的電子醫療紀錄後發現，感染新冠肺炎也容易導致心肌炎的問題。