俄羅斯在9月10~16日舉行代號「西部 2021」(ZAPAD-2021)的龐大軍事演習，消息人士透露，在演習期間，俄國還模擬了對波蘭的北約部隊發動核打擊，其中包括戰略轟炸機的核子巡弋飛彈投射，以及核子大砲的轟炸。

防衛部落格(Defense Blog)報導，一位不願透露姓名的俄羅斯消息人士稱，「西部 2021」演習的主要目的，是一旦俄羅斯遭受美國及其北約盟國發動大規模戰爭時，該如何反擊，在軍事演習期間，俄羅斯軍方將動用核武做為決策選項之一，因此也有如何執行遠程精確核武攻擊的科目。

作為演習的一部分，兩架 Tu-22M3「逆火」(Backfire)轟炸機，模擬了對美國駐波蘭軍事基地的核打擊。另外，具有發射核子砲彈的砲兵部隊，也進行了逼真的模擬核砲彈裝填演習。

可發射核子砲彈的，是俄羅斯陸軍現役203公釐2S7M 「牡丹花」(Malka)重型自走砲，它的普通砲彈射程可達47公里，但還有火箭輔助增程彈，射程可擴增到 55.5公里。它有一種戰術核子砲彈，重量、射程與當量並沒有公開過。

羅斯媒體9月15日報導，「西部 2021」動員了20萬名士兵、80架飛機和直升機、760輛裝甲車，其中有290輛主力戰車、240門火砲系統和多管火箭發射器，海上有15艘軍艦。

俄國國防部副部長耶夫庫羅夫(Yunus-Bek Yevkurov)在演習閉幕式上說：「西方2021演習表明，我們有能力在短時間裡動員龐大的聯合部隊，迎擊來自任何方向的侵略，並且強力反擊，任何與俄羅斯為敵的對手都必須清醒認識。」