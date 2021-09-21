中秋節連假迎來尾聲，不少民眾趁著4天假日到外地出遊，前台大感染科醫師林氏璧坦言被這波傾巢而出的人潮給嚇到，直呼「大家好像是不是都忘記還在二級？」目前Delta群聚看似匡住，但仍沒有完全收尾，難保社區沒有任何隱藏傳染鏈存在。林氏璧提醒大家出遊回來後要做好自主健康管理，社區是否安全？答案將在連假後14天內揭曉。

林氏璧在《林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會》表示，中秋節連假大家紛紛出遊，自己也帶著家人到陽明山古道踏青，但卻也被山上的人潮嚇到，車子停滿、古道上都是人，林氏璧坦言，「好久沒看到這麼多人，有點頭皮發麻」。不只陽明山，合歡山、高美濕地、日月潭、墾丁等景點也在連假期間出現報復性出遊人潮，再度引起民眾擔心假期後疫情爆發的可能性。

針對今年中秋節連假出遊人潮，林氏璧認為不用過度擔心，其實去年清明連假、端午連假的管制並沒有現在來得多。（陳怡誠攝）

「國內是什麼狀況？大家好像是不是都忘記了，我們終究還在第二級不是嗎？」林氏璧提醒，上週、上上週本土還有出現好幾例 Delta，儘管看似都有被匡住，但並沒有完全收尾。「你很確定社會上沒有Delta？你很確定Alpha都不見？」他坦言，其實自己都不能夠確定，但認為社區肯定還有隱形傳播鏈存在。

「真的那麼安心病毒沒有進到社區？」針對今年中秋節連假出遊人潮，林氏璧認為不用過度擔心，其實去年清明連假、端午連假的管制並沒有現在來得多，何況國內現在還處於二級警戒。不過，他也指出，就是因為去年連假經過三波前浮其後都「嘉玲」，讓大家產生「之後好像都沒有事」的想法，認為國內乾淨到不行，最後又導致社區疫情爆發。

林氏璧說，最好的情況是，連假14天後沒有發生大爆炸，就算有疫情也屬於零星、可控制的階段，「那台灣比想像中乾淨很多」。儘管目前本土疫情還屬於可控制，但面對Delta還是小心為上，林氏璧建議大家連假後做好防疫措施、做好自主健康管理，去擔心也沒有用，14天內應該就可以揭曉。