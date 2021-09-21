1999年台灣921大地震發生後的電視畫面。(YouTube/張哲生)

台灣史上最嚴重地震，造成2415人死亡的「921大地震」至今已22年，但經歷過當年浩劫的人，只要遇到地震發生，都還是會回想起當年回憶。文史工作者「懷舊達人」張哲生也貼出影片，還原921地震當下，「老三台」電視畫面與當時情形。

張哲生在YouTube頻道上傳了「1999年台灣921大地震發生後的電視畫面」，他表示，當時是利用類似收音機伸縮天線在收訊，所以當時除了台視之外，其他幾台的訊號並不清楚。從影片中可以看到，地震發生後，台視當時仍在播放古裝劇楚留香系列的《香帥傳奇》，以跑馬燈告知災情。

此外，中視則是立刻中斷節目，以圖卡進行新聞快報，民視則是連上美國CNN畫面，試圖進行轉播，但收訊不佳，畫面相當模糊。之後台視取得現場連線，播出台北市東星大樓倒塌畫面，地震災情也首次以較為清晰畫面呈現出來。

不少網友看到後紛紛留言：「看到影片，又想起當年的可怕回憶」、「當時地震受困在長途客運中，過8小時奇蹟獲救」、「當年剛當爸爸2個月，一度以為一生到此為止，街坊鄰居每個人都驚恐不已」、「感謝保存影片」、「時代感，鼻酸。逝者安息」、「至今依舊無法忘記這個晚上，太可怕了」。