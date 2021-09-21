隨著恒大集團債務違約風險激增，加上美國聯準會(Fed)縮減購債行動(Taper)、債務上限問題至今還沒處理，導致美股周一(20日)盤中重挫近千點，周二則是在市場消化情緒後，反彈300點。不過，摩根士丹利策略師團隊警告，暴跌20%機率愈來愈大。

綜合外媒報導，摩根士丹利策略師Michael Wilson為首的分析師團隊發出研究報告警告，隨著經濟增長放緩，消費者信心下降，美股回檔20%增加，接下來美股2種路徑，都顯示下行，只是幅度有所不同。

研究報告以冰、火2種方式形容。「火」的情境下，標普500指數將出現溫和且健康的10%回檔。Michael Wilson表示，這是經濟周期相當常見的走勢，也就是經濟復甦過熱、Fed緊縮貨幣政策，在1994年和2004年的過度期，Fed開始提高聯邦基金利率，2011年也在經濟復甦後進入量化寬鬆(QE)末段，這次則是預期Fed將在稍晚決定Taper時機與規模，讓市場預期貨幣緊縮，對於風險資產估值重新調整的影響。

但在「冰」的情境下，大摩看到的是經濟復甦急劇減速、企業獲利遭到壓縮，加上恒大危機爆發，恐廣泛衝擊全球金融系統，讓美股也受到衝擊。大摩相較於其他投資銀行看法較為悲觀，但近期包括高盛、花旗等投行也紛紛對美股前景表示憂心，高盛更是今年3度下修美國GDP預期。

研究報告指出，目前不知道會發生何種情境，但是「冰」的情境對市場來說相當糟糕，大摩也更傾向這個方向，建議投資人應該選擇防禦性、優質股票，並對金融股抱持一些關注，預計未來升息對該產業會有益處。