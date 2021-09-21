高雄市燕巢區安林路一家螺絲工廠晚間發生火警，消防人員獲報前往搶救，由於是焠火油油槽現場燃燒，火勢燃燒半小時後才獲控制，晚間10時37分火勢撲滅，所幸無人受困受傷。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市燕巢區安林路一家螺絲工廠晚間發生火警，消防人員獲報前往搶救，由於是焠火油油槽現場燃燒，火勢燃燒半小時後才獲控制，晚間10時37分火勢撲滅，所幸無人受困受傷。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市燕巢區安林路一家螺絲工廠21日晚間9時50分發生火警，消防局接獲報案，共出動23車40人前往現場搶救，由於是焠火油油槽現場燃燒，火勢燃燒半小時後才獲控制，晚間10時37分火勢撲滅，所幸無人受困受傷。

高雄市消防局表示，今日晚間9時50分接獲燕巢區安林路火警，消防局陸續出動燕巢及岡山分隊人員共23車40人前往搶救，現場是螺絲工廠焠火油油槽燃燒，於是緊急布線搶救，火勢於晚間10時36分控制住，10時37分撲滅，無人受傷受困，起火原因正調查釐清中。