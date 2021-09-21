聯合國／NGO世界公民總會等10個民間團體，舉辦「一心世界 捍衛人權 和平永續」線上論壇。（翻攝畫面）

9月21日中秋節也是聯合國國際和平日，聯合國／NGO世界公民總會等10個民間團體，21日下午舉辦線上論壇，今年為美國紐約911恐攻事件屆滿20週年，也是台灣921大地震22週年紀念。除邀各界專家學者及太極門弟子代表分享自己對於良心與和平的實踐，並期許全民一起努力，翻轉未來，實現正義。

聯合國秘書長安東尼歐˙古特瑞斯於致詞影片中表示，作為一個人類大家庭，我們面臨一個嚴峻的選擇—和平或永久的危險，而我們必須選擇和平。這也是為何今天呼籲24小時的停火，而通過每天為持久、永續的和平而團結努力。

聯合國／NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士致詞中強調，沒有愛，就沒有和平，和平需要愛，愛需要平衡。唯有秉持中庸之道才能陰陽平衡。良心的果實是真愛，真愛的果實是利他，利他的果實是和平。當人人有良心，所有作為就能利己利人。以良心待人接物，會懂得互相包容、寬恕，愛護他人，縮短人與人、國與國之間的距離，促進全方位穩定的和平社會。

主辦單位製播開幕影帶「金鐘傳愛 和平願行」，紀錄太極門師徒走過101國推展愛與和平，世界之愛和平鐘鐘聲已響遍全球，來自122個國家、399位領袖，包括全球43國元首、7位諾貝爾和平獎得主、聯合國大使，以及來自各界的領袖鳴響世界之愛和平鐘。

太極門弟子、科技公司研發主管林克文表示，太極門這麼好的團體在國內卻遭受稅務冤案迫害長達25年，近日他寫信給蔡總統主持正義，結果總統府不直接回覆，層層轉交到中區國稅局回覆，仍是不肯認錯。

林克文指出，不管是刑事三審無罪、無欠稅判決、最高行政法院確定81年度是枉法裁判、台北高等行政法院兩次發函請中區國稅局將稅單更正為0、財政部函釋規定不宜僅憑調查機關起訴書核定補稅的函文，以及歷年來立法院304位立委多次的質詢及公聽會仗義執言、總統府函請行政院參酌81年度稅案要以刑事三審判決為主種種的事實，六道金牌下來，中區國稅局完全都丟在一邊。還說法院判的不算!!林克文痛批國稅局還用這種傲慢的態度來代替總統回覆陳情的民眾。這不是陷總統於不義嗎？欺騙太極門事小，騙總統騙全國百姓才嚴重!!「這不叫徇私枉法，那什麼才叫做徇私枉法？」

國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰針對81年度綜所稅案遭枉法裁判，導致太極門修行聖地被強執拍賣且收歸國有一事表示，最高行政法院107年判決太極門敬師禮是贈與，太極門是氣功武術修行門派，最高行判決是終審法院判決，應為各級法院與行政機關、執行機關共同遵守，對法學界來說是非常基本的。如果公務員、稅務員真的有詳細去閱讀判決，相信就沒有後續執行的問題。黃俊杰認為太極門案是一個賦稅人權指標性案件，政府有錯要認錯，在國際和平日國家應該好好深思。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆表示，聖經上有句話說：你欺負窮人、欺負弱者，你就是看不起造他的主，假如你把這些受欺負的人當作是跟你沒關係，上帝說那你們也跟我沒關係。所有法律判決最終目的是甚麼？是兩造之間真正的和平，受冤屈的可以得到清白，誣告的人會被抓出來，像侯寬仁這樣的逼迫太極門，他最終是要被定罪，只有惡人被定罪，受欺壓的人得平反，這樣法律才可以帶給人們和平。

主辦單位表示，期盼每個人都能在生活中累積更多良心與善行，發揮正義與勇氣的能量，更呼籲台灣政府正視與解決太極門案，保障基本宗教信仰自由與人權。