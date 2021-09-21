陳時中認為，就算我正、副總統都打高端疫苗，仍可前往美國訪問。（指揮中心提供）

美國公布疫苗入境新制，預計11月初實施，將要求外國旅客打完疫苗才能入境，開放的疫苗品牌目前不包括台灣國產高端疫苗。防疫指揮官陳時中則表示，會密切與外交部連繫，觀察後續發展，「相信政治意涵遠大於防疫意義」。不過前立委沈富雄認為，陳時中現在應該做的，是讓那些可能會出國的人都打到2劑疫苗，「我們的麻煩在這裡」。

總統蔡英文、副總統賴清德接種高端疫苗，會不會以後去不成美國？陳時中21日表示，會密切與外交部連繫，觀察美國新制後續發展。他認為，若蔡英文總統、副總統賴清德有機會前往美國，「相信政治意涵遠大於防疫意義，到時候會有妥適安排。」

針對打高端出國問題，沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中，被主持人趙靠康問到，「老沈，可以打4劑嗎？2劑高端打完不算，再打2針別的？」時表示，這個還沒有人提起，有還沒有人做實驗，包括美國在內所有的先進國家，當他們施打2劑疫苗的覆蓋率達到70%，最好是80%的時候，就完全解封了，解封的內涵就是不在乎戴不戴口罩了，且甚至在他們國內連疫苗護照都不用了，每天確診有多少？有多少人住院？就不管了。

沈富雄指出，因為這樣，對於其他國家的入境者，當然就要有疫苗護照，「他自己不要護照，因為解封了嘛，但進來的人，我要視同你有打2針」，我們的麻煩在這裡，陳時中的所謂超前部署，應該讓那些有可能出國的人，趕快打2針，這才是重點。