日本演員石田百合子21日在東京她出席代言的化妝保養記者會，與變裝藝人Mitz Mangrove兩人在媒體前一同介紹以「自然」為概念的新商品，並都穿上「大地色」的服裝，Mitz Mangrove頻頻稱讚石田百合子「超絕自然」，讓石田很不好意思地回應「謝謝你這麼說」。

石田百合子。（資生堂提供）

Mitz Mangrove。（資生堂提供 ）

石田百合子21日出席代言保養品記者會。（資生堂提供 ）

石田一直永保少女的純真質感，而在演藝圈中資歷已相當深厚。Mitz Mangrove說對石田說：「我還是高中生的時候就已看妳演出《101次求婚》了。」石田也回應：「是啊！差不多是那個時期。」《101次求婚》是1991年7月播出、由淺野溫子及武田鐵矢主演的日劇，當時石田演出23歲的角色「岡村涼子」。

提到保養，石田說：「我也是到了差不多的年紀，保養上該注重的還是會注重的。」她分享保養方式時表示：「一回到家，就像洗手一樣，首先就先用卸妝油把妝卸掉，然後很習慣地擦化粧水、乳液。」

石田在KKTV剛播畢的描述急救醫療團隊的日劇《TOKYO MER 行動急診室》中飾演「東京都知事」，她每回在劇中尾聲聽到「死者0人」之後固定走出指揮中心，一個人在走廊做出放心並興奮的反應，被日媒稱為「廊下反應」，也有觀眾固定關注她每一次的不同反應、並表示「各種反應都非常可愛！」