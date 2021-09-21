宅神朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚等人大唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」兩字，引來網軍圍攻。高虹安今天(21日)在臉書PO文表示，她自己被霸凌。針對高虹安出戰新竹市長選舉話題，朱學恒在直播節目突問前民進黨立委郭正亮：對「綠畜」兩字在意的人會去投高虹安嗎？郭正亮聽完突然愣住，支支吾吾後表示，不過也會有討厭這兩個字的中間選民。

郭正亮21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，高虹安政治味出來了，但她清純可愛的形象被朱學恒糟蹋了。高虹安是要選舉的人，選舉的人還是要有點政治味，而這是很政治的議題，人家來圍剿，要用什麼方式去面對，這就在考驗她的智慧，他認為，高虹安這次回應得不錯。

郭正亮接著表示，新竹市長選舉，一定是「三腳督」，一定有國民黨、民進黨，高虹安如果都沒政治味，不一定搶得到國民黨一些很討厭民進黨的票，不過那是假設竹竹沒併的前提下；但目前看起來竹竹合併的機率蠻高的，那高虹安就要考慮要不要選大新竹了。

朱學恒表示，對「綠畜」這兩個字在意的人，2022年新竹市長選舉，本來就不會投高虹安，他們難道不去投林智堅，而去投高虹安嗎？郭正亮聽完後支支吾吾，並對此表示，可是也會有討厭這兩個字的中間選民。