新北市一名人妻小安（化名）出軌男子阿炎（化名）被抓包，還被徵信社拍到兩人一同前往拍婚紗，阿炎則大手筆購入愛馬仕、Tiffany等精品包包或借只追求小安，誇張的是，小安還先向法院訴請與人夫離婚，經法院審理，判定此段婚姻失敗，小安須負起較大責任，判其敗訴定讞。

判決書指出，小安主張已與人夫分房10餘年，而人夫在家時只顧玩3C產品，未分擔家務與照顧、管教子女，不僅強迫她不得離婚，還向她施加冷暴力，又不避孕導致她懷孕被逼著墮胎，為日後房事不順埋下禍根。

小安控訴，人夫私下委託徵信社調查她，目的全是為了求償精神撫慰金，但人夫自己也與不明女子牽手過馬路，發展成婚外情，遂向法院訴請離婚。

人夫反駁，小安於2019年3月起無故晚歸或徹夜不回家，他才委託徵信社調查，甫得知妻子與阿炎的不倫關係，兩人在1個月內7度上摩鐵歡愉，還手牽手前往婚紗店拍下婚紗照，阿炎也豪氣贈送愛馬仕包包、Tiffany戒指等高價精品。人夫認為，是妻子出軌在先，並不得請求離婚。

法官勘驗小安與阿炎的對話紀錄，發現阿炎曾傳，「寶貝老婆，今晚謝謝妳」，小安則回覆，「也許我也是你人生的第二個婚外情」等語，判定兩人已逾越正常男女交往分際，小安須負起婚姻破裂較多責任，並無權請求離婚，判其敗訴定讞。