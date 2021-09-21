面臨持續變異的新冠病毒，各國的衛生單位開始考慮是否要追加第3劑，這也使得原本只需1劑的嬌生疫苗，也可能要有第2劑追加。嬌生公司表示，他們正在進行第2劑嬌生疫苗的臨床試驗，抗體值有明顯的增加。不過，這個結果還未得到同行審查。

美聯社報導，由於嬌生疫苗只需打1劑，因此在疫苗版圖也相當受到歡迎，特別是上了年紀的民眾，會期望打嬌生疫苗。然而面臨變異病毒的持續增力，該公司開始進行全第2劑疫苗的全球測試，以確定追加第2劑的效果。

嬌生公司說，目前兩劑疫苗在中度與重度新冠肺炎的國家中，有效率為 75%，而在美國的有效率是95%，這可能是因為研究花費了數個月，而變異病毒在不同國家肆虐的情的程度也有不同。

該公司表示，在第1次注射疫苗的兩個月後，接受追加的第2劑時，病毒抗體的濃度上升了4~6倍。但是奇特的是，如果第2劑是在6個月後再追加，效果居然更好，病毒抗體的濃度上升12倍。

目前不知道原因，不過這對嬌生疫苗來說是個好消息。嬌生首席科學官保羅‧史都菲爾( Paul Stoffels)博士在一份聲明中說，雖然嬌生單劑疫苗仍然非常有效，但「加強以後，可進一步增強對新冠肺炎的保護，也延長保護持續時間。」

嬌生公司之前公佈的數據顯示，1劑嬌生疫苗的保護時間至少8個月，而且面對具有超傳染性的Delta變體病毒仍然有足夠的保護效力，保護率為 79%。

嬌生疫苗在美國和歐洲都在使用，並且是聯合國COVAX提供給貧窮國家的主力疫苗之一，至少已發出2億劑。但該公司一直受到生產問題的困擾，巴爾的摩工廠生產的疫苗品質不過關，數百萬劑疫苗只能銷毀。