隨著傳播能力更強的新冠病毒變種廣為流傳，以致完整接種疫苗後仍舊感染新冠肺炎（COVID-19）的病例（或稱突破性感染）頻頻出現，少數富有國家都在積極討論追加施打加強針（booster dose，或稱追加劑）的可能性。對此，研發疫苗的藥廠也持續進行相關研究。美國嬌生（Johnson & Johnson）藥廠日前公布了針對加強針的研究，證實施打加強針能有助中重症族群提高保護力。

嬌生藥廠發出的聲明指出，在接種疫苗後，無論是在之後2個月、6個月後再打加強針，都能有效提高保護力。不過這項研究成果尚未正式公開發表，以及通過科學家的審核。

現行已被世界衛生組織（WHO）核准的疫苗中，嬌生疫苗被視為防控疫情的有效工具，因為是唯一一款只需要施打一劑的新冠肺炎疫苗（其他廠牌疫苗都規劃須施打兩劑）。但是即便規劃僅須施打一劑，嬌生藥廠也同步在全球研究施打兩劑是否更有效的研究，兩劑之間間隔56天。

施打兩劑嬌生疫苗的研究結果顯示，在全球對於中重症預防的有效力達75%，而在美國則是提高到95%。之所以因為區域不同而保護力有差別，《美聯社》認為或許與當時流行的新冠病毒變種病毒株為何有關。

此外，嬌生的研究也發現，在接種完疫苗後2個月再打加強針，抗體的水平上升4~6倍；而在接種完後6個月再施打加強針，抗體保護力則增加12倍。

嬌生首席科學官（Chief Scientific Officer）Paul Stoffels博士在聲明中指出：「儘管單劑量的疫苗仍舊非常有效，但是接種加強針更能增強對於感染新冠肺炎的防護，並且顯著延長保護力持續的時間。」

根據嬌生先前所公布的數據，接種嬌生疫苗（單劑）能夠提供長達8個月的保護力。在真實世界的數據中則顯示，在美國地區，即便是在Delta病毒株流傳的狀況下，接種後預防感染保護力能達79%，對於預防住院（重症）的保護力則也有81%。

該藥廠指出，已將上述研究成果提交給美國食品暨藥物管理局（FDA）、歐盟藥品管理局（EMA）以及其他機構，向他們說明針對加強針的決定。

嬌生疫苗在澳洲、瑞士取得完整授權；在全球另外101國取得緊急使用授權（EUA），在美洲、歐洲是廣泛取得認可的新冠肺炎疫苗，也被美國FDA、歐盟EMA以及WHO核准。嬌生預計將透過疫苗全球取得機制（COVAX）分享至少2億劑疫苗。不過在生產上，嬌生遭遇不少麻煩，曾因工廠汙染事件導致7500萬劑疫苗需要被丟棄。

由於Delta病毒株的傳播，以及所引發的突破性感染病例，讓多國都開始討論施打加強針的計畫。對此美國FDA批准針對曾接受器官移植或其他免疫系統較弱的族群，得以施打第3劑的莫德納（Moderna）或輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，但最終決定還未底定；英國則是計畫針對50歲以上特定族群（醫療相關工作者、或有其他健康疑慮者）施打加強針；而以色列、法國、德國也都開始針對特少數族群施打加強針。

然而部分國家開始，或有意決定施打加強針的政策，受到WHO強烈抨擊。因為如此會讓貧窮國家還沒有施打到第一劑的情況更為惡劣。且WHO以及FDA的頂尖科學家也公開呼籲，並非所有人都需要接受加強針，而已經完整接種疫苗（依疫苗之別包含單劑或是兩劑）者，都能有效預防引發重症、住院或死亡的機率。