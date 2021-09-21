日本女大生娜娜茶（なな茶）外型甜美，還擁有G罩杯傲人身材，在社群網站TikTok擁有百萬粉絲，在IG也有21.1萬追蹤數，人氣火紅，近日她曬出一段走路影片，未料差點跌倒，不小心倒出超巨W形狀，讓男粉全暴動。

影片中，娜娜茶穿著一字肩針織裙，貼身剪裁展現出苗條S曲線，更凸顯出她的渾圓胸形，加上她斜背著包包，包包背帶完全陷入她傲人的上圍裡，美胸形狀相當明顯。

特別的是，娜娜茶走路走到一半，突然一個踉蹌差點跌倒，身體向前傾的時候，直接倒出超巨W胸形，吸引眾男粉急著留言關心，格外惹人憐愛，畫面十分犯規。

娜娜茶之前在抖音Po出一段5秒爬樓梯片，跑上樓時波濤洶湧，加上邪惡視角更增添驚人視覺效果，車頭燈跟著上下狂晃，短短幾天就吸引550萬人搶看。

24歲娜娜茶本名千葉奈々希，是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員，現在就讀日本私立名校慶應義塾大學，除了抖音，不時也會在IG分享養眼美照，比基尼、啦啦隊、COSPLAY的造型都有，雖然最近的影片幾乎都戴著口罩亮相，但口罩下的精緻美貌也沒讓粉絲失望，完全是天使臉孔、魔鬼身材。