儘管新冠肺炎疫情仍持續延燒，但在疫苗施打率不斷提高以及大規模財政刺激措施下，今（二○二一）年世界經濟反彈強度將高於預期，根據瑞士再保二○二一年出刊的第三期Sigma分析，今年全球經濟成長率繼二○二○年萎縮三．七％後，將出現高達五．八％的成長，遠高於過去十年三．○％的平均值。但，由於獲得疫苗的能力和財政支持力度不同，各國經濟復甦的步伐極不一致。一般來說，像美國等疫苗接種速度較高的國家，就能加速重新開放經濟，而其他一些缺乏疫苗國家則會因防控措施不力而深陷另一波疫情。

Sigma預測，二○二一年新興市場實際GDP增長率將達六．六％，中國仍是主要的貢獻者，中國繼去年快速恢復正常經濟活動後，預計今年將有八．三％的高成長。除中國外的新興市場，成長率也來到五．三％，而亞洲的新興市場更將以七．三％的增長率引領其他新興地區。但疫苗接種較慢、財政刺激乏力的拉丁美洲和加勒比地區（五．六％）、歐洲新興市場和中亞（四．一％），及中東和非洲（三．七％）的經濟增長將較為緩慢。

美、中、日世界三大保險市場

合計占全球保費五十八％

根據Sigma統計，二○二○年全球保費收入與二○一九年差距不大，為六兆二八七○億美元，依通貨膨脹調整後較前一年度實質衰退一．三％。其中，壽險占四四．五％，保費為二兆七九七四億元，非壽險占五五．五％，保費為三兆四八九六億元。

全球保險市場繼續向美國、中國和日本三大市場集中，這三個國家再次成為二○二○年世界最大的三個保險市場，合計占全球市場五十八％，高於前一年的五十六％。而前二十大市場占全球保費的比例，也從二○一九年的九十．四％上升到二○二○年的九十．六％。其中，來自亞洲的國家有六個，保費占率達二十五％，其中，中國就占了十．五％。

Sigma預估，新興市場的增長速度將繼續高於發達市場，而亞洲的表現更將優於其他地區；全球保費增長的來源，反應出世界經濟力量繼續從西方轉移到東方。

全球保費收入達六．三兆美元

前二十大占九成 台灣列世界十強

Sigma的統計涵蓋全球保費收入最高的八十八個國家，各國保費規模極為懸殊，二○二○年保費收入第一名的美國，囊括全球四成的保費收入，金額達二．五三兆美元，第八十八名的古巴則僅六．六億美元，全球占率○．○一％。前十大國家保費收入都超過一千一百億美元，其中，以加拿大、南韓成長率較高，分別達六．八％及五．一％。中國也有三．六％的成長率，與衰退五．四％的日本的差距持續加大中，已站穩世界保費亞軍地位。

前十強還包括英國、德國、法國、南韓、義大利、加拿大與台灣等熟面孔，而排名只有德國超前法國兩者易位外，其他都與前年相同。台灣二○二○年在金管會嚴管類定存儲蓄險，以及祭出相關新規下，新契約保費收入衰退近三成，但仍名列世界十強，但與緊追在後的印度的差距僅剩五十三億美元。

第十一到第二十名，依序為印度、荷蘭、香港、西班牙、澳洲、瑞士、愛爾蘭、巴西、比利時與瑞典，其中比利時與瑞典是前二十強的新名單，分別擠下南非與盧森堡。此外，排名也出現不小變化，包括香港從第十五進到第十三，西班牙從第十六進到第十四，澳洲也從第十七往前到第十五，而巴西則從第十三掉到第十八。二十強占率維持去年的水準，為九十．六六％。

全球二十強的排名、保費收入、成長率和保費占率詳表一。

二○二○年全球壽險保費負成長四．四％

台灣衰退十．三％ 從第七名掉到第九

二○二○年全球壽險保費收入合計二兆七九七四億美元，較前年衰退四．四％，主要是占八成全球壽險市場的儲蓄險成長疲軟所致。不過，由於新冠疫情影響人們的風險意識，進而強化了對保障商品的需求，這將是今年壽險業務強勁復甦的主要力道，也因此，Sigma預估，今年全球壽險保費將超過三兆美元大關。

儘管GDP總體下降二．三％，二○二○年新興市場壽險保費仍增長○．三％，主要是受到中國市場的帶動。由於經濟領先復甦，風險保障需求旺盛，加上迅速採行數位行銷等利多因素，中國二○二○年壽險保費成長率達到二．八％，高於GDP的成長率。

相較之下，發達市場的壽險保費則下降了五．七％，歐非中東發達市場受挫最為嚴重（負九．五％）。葡萄牙、法國、西班牙、盧森堡和英國等市場的保費則經歷了二位數的下跌。而亞太發達市場的保費減少了五％，主要是新冠疫情期間澳洲的不當銷售指控令消費者信心下滑，導致澳洲的保費收入衰退三成以上。北美洲市場維持靭性，保費僅下滑○．九％，是唯一保費降幅小於GDP跌幅的地區。

二○二○年全球壽險前十大的排名產生不小變化。首先是中國再度超越日本，中國曾在二○一七年以一○三億元的差距追過日本，二○二○年再度以五三○億元超越壽險大國。而台灣則因衰退十．三％，排名從第七掉到第九，德國則從第九前進二名，位居第七。前十大國家中，中國與南韓是保費正成長的唯二國家。第十一名到第二十名的國家，除了盧森堡被丹麥取代外，其他九國都跟二○一九年一樣。

二十強當中只有美國、德國、加拿大和西班牙四國是非壽險業發展強過壽險業的國家，其中美國的壽險保費占整體保費僅二成五，其他十六國則以壽險較強，其中，台灣、香港、愛爾蘭與南非的壽險比重都超過八成，香港更高達九成二。

本文作者: 編輯部

(本文摘自《現代保險雜誌393-394期》)