中國字裡，「邯鄲」兩字非常特別，只作為地名使用，相關成語「邯鄲學步」，指的是春秋趙國國都。這座城市位於河北太行山東麓，山區有個村落，缺沙少土，村民數百年來採石壘牆、建橋造屋，風貌獨特。

大洼村位於邯鄲市涉縣，全村都姓張。據說源於明朝嘉靖年間，避禍入山的張姓先祖，迄今傳了廿八世，但村落的樣子幾乎沒有變化，全村面積7平方公里，三面環山一側鄰河，雖被形容為龍穴「鳳凰窩」，土地貧瘠也是事實。

老一輩的人都懂得就地取材，老張家的幾百口子，都是上好的石匠，不只採石建屋，還在懸崖邊鑿出山洞，用石頭打成磨盤、石碾、驢槽。總之，沒有什麼東西是石頭打不出來的。石屋的屋頂有古老的木雕龍頭或脊獸，豪門大戶有磚雕（山區燒磚不易）。

河北十大最美古鎮-大洼村(圖/工商時報提供)

幾年前，大洼村一幀老驢過石橋的照片，先是獲得國際攝影賽金獎，之後在網路瘋傳，大家才得知有這麼一個類似世外桃源的所在。

那座五百年歷史的獨拱石橋，就像周庄的鑰匙橋一樣，讓大洼村一舉成名，吸引各地的觀光客前來朝聖。

但當地政府沒有追求短期利益，反而與119戶村民共同協商，保留石頭村莊的原汁原味，配合影視公司建立拍攝外景的作業規則；新建的民宿觀光區座落村外，以免破壞古老的石頭村樣貌。

河北十大最美古鎮-大洼村(圖/工商時報提供)

北方農村，都有元宵節舉「社火」的風俗，是農閒時期的唯一娛樂。大洼村將社火導入觀光節目，帶給遊客沉浸式旅遊體驗；同時將石頭屋改造為茶舖、咖啡館，在不破壞外貌的前提下，創造出獨一無二的觀光景點。

現在的大洼村，每逢節慶假日，遊客動輒上千名，專程前來體驗山區農戶生活，夜晚還有社火的「賽戲」可以觀賞。這種戲曲形式起源於宋金時期，有點像台灣的野台歌仔戲，內容往往是忠孝節義、勸人向善，因為歷史悠久，也被稱為「戲曲界的活化石」。