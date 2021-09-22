不知從何時開始，烘焙坊越開越多，麵包儼然是現代人飲食生活中不可或缺的食品。在臺灣，可以在正式的烘焙店、便利商店、超市等地，輕鬆買到各式各樣的麵包，許多新奇的口味不斷推出，但總有一些基本款式是各家必備，是大家從小吃到大且大人、小孩都愛的難忘口味。

融合瑞穗鮮乳與蛋黃 長時間文火熬煮打造細緻絲滑卡士達內餡

統一麵包卡士達的內餡，堅持使用傳統作法，不惜重本精選瑞穗鮮乳與蛋黃，在黃金比例融合，並以文火不間斷長時間的攪拌、熬煮而成，有效鎖住蛋香與奶香，一打開包裝蛋奶香氣便撲鼻而來，在Ｑ彈柔軟的麵包體下，裹著細緻絲滑的卡士達內餡，一口咬下蛋香與奶香於舌尖化開，香甜濃郁不膩口，讓每一口都是享受。

(圖/統一麵包提供)

費工耗時的製程與用料堅持 卡士達麵包榮獲2019年行政院農委會評選獲獎產品

而因為採用了瑞穗鮮乳與國產雞蛋，每顆卡士達麵包的蛋白質含量7.9公克，熱量280大卡；口感上，麵包體則是透過專業配粉技術，讓組織更加細緻柔軟，再搭配專業技術長時間文火熬煮的滑順內餡，使得整體麵包有著Q軟口感的麵包體與入口即化內餡，無論是小孩、學生、上班族或家中長輩，都能輕鬆入口享受美味。在如此費工耗時的製程與用料，讓卡士達麵包榮獲2019年行政院農委會評選獲獎產品，以不妥協的堅持做出一顆美味好吃的麵包，更獲得大家的喜愛與肯定。

(圖/統一麵包提供)

小編加碼推薦，微波加熱後的卡士達麵包超乎想像的好吃，柔軟麵包體裹著熱騰騰的滑順內餡，入口即化香氣更濃郁；或將卡士達麵包放進冰箱後，Q軟麵包體包裹著卡士達內餡則是冰涼雪糕口感；甚至還可以將卡士達麵包加入水果，搖身一變為奢華的水果卡士達，變成下午茶點心的最佳選擇。