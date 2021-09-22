今年五月本土疫情擴散，導致台灣加權股價指數重挫逾一成，然而在航海王與鋼鐵人兩大強勢族群引領下，上半年台股依然繳出亮眼成績單，進入第三季台股一度刷新歷史新高站上萬八關卡，然而Delta變種病毒與中東地緣政治風險干擾，八月走勢極度震盪，部分個股更將五月底低點反彈的漲幅全數回吐，台股今年以來至9/15報酬率收斂至20.51%，而元大五小福台股系列基金全數打敗大盤，優異表現不僅讓投資人收穫滿滿，也吸引投資人持續加碼，今年以來五檔基金規模合計大增43億元。

第三季以來受惠晶片缺貨行情延燒，且全球5G和電動車市場蓬勃發展，台灣電子股頗有重回主流態勢，隨著第四季傳統消費旺季來臨，包含歐美萬聖節、感恩節、聖誕節和中國雙11購物節紛至沓來，疊加蘋果新機iPhone 13上市，消費者對電子產品需求激增，身為出口大國的台灣將是一大利多，不過元大投信台股研究團隊也提醒投資人全球航運運價屢創新高，貨櫃需求相當緊俏；中美基礎建設持續擴張，鋼價居高不下，龍頭鋼鐵股股價持續走揚，傳產族群也是第四季不能錯過的標的。

大盤去年由權值電子股一枝獨秀，今年則是由各族群輪流帶動大盤上攻，元大投信台股研究團隊表示台股進入第四季，類股輪漲現象將持續且輪動快速，且今年個股表現差異甚大，九百多檔上市股票中僅有1/3個股漲幅打敗大盤，選股大不易，不如找專家。專業基金經理人歷經景氣多空循環淬鍊，可望協助投資人有效掌握換檔節奏。元大五小福台股系列基金各自擁有獨特操作策略，建議投資人可以從中挑選二至三檔合適基金，以分批布局方式建立部位。

元大投信近期獲金彝獎肯定，奪得傑出ESG永續獎，旗下基金不僅績效卓越，也讓受益人經由投資參與ESG趨勢。元大2001基金和元大經貿基金均取得晨星永續投資最高評級五顆地球的殊榮，元大卓越基金和元大多福基金也擁有四顆地球榮耀，元大五小福台股系列基金融入永續投資理念，協助投資人長期參與市場，也與地球共存、共好、共同成長。