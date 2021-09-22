國高中校園從今(22)日起，陸續展開新冠肺炎BNT疫苗施打計畫。日前中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，往年流感疫苗施打時，也曾見到校園集體暈針的狀態，因此BNT校園施打期間，如何分辨注射後出現不適是暈針還是需要緊急處置的過敏性休克，指揮中心也提出關鍵識別方法。

●暈針與過敏性休克 從發生時間、身體反應、呼吸狀態、血壓心跳與皮膚看端倪

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，施打疫苗後若是「馬上」出現頭暈目眩、噁心想吐、臉色發白、呼吸急促、胸悶等，大多都是暈針的現象。起因是對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，也被稱為集體心因性疾病。不過的確也有人是因為對針劑產生急性不良反應引發暈倒等狀況。

(圖/中央疫情指揮中心提供)

胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師指出，暈針主要是因迷走神經反應而起，沒有生命危險；休克則主要是急性過敏反應，有致命風險。但兩者狀況類似難分辨，建議可從發生時間、身體反應、呼吸狀態、血壓心跳與皮膚狀態做初步判別。

迷走神經反應-暈針現象。(圖/中時新聞網陳友齡製作)

全身性反應-過敏性休克現象。(圖/中時新聞網陳友齡製作)

毒物專家招名威指出，相關調查資料顯示，施打BNT出現過敏性休克的患者中，大多曾對某些藥物（磺胺類、盤尼西林之類的抗生素）、食物（帶殼海鮮、蛋類、熱帶水果） 或是其他疫苗（狂犬病、流感等）有過敏史。

●施打疫苗前後 4種劇烈運動要避開

台北市立萬芳醫院精神科醫師潘建志則是建議，施打BNT疫苗後有4件事不要做，包括劇烈運動、重訓、長跑、田徑比賽等。潘建志指出，年輕人施打疫苗後1週，應避免做出讓心臟負荷較大的運動，學校的體育課程也要適當安排。

●罕見不良反應心肌炎或心包膜炎 有這些狀況立刻就醫

一般而言，BNT疫苗接種後可能發生接種部位疼痛、紅腫，通常數天內消失，可適度冰敷，不要揉、抓接種部位。也可能有發燒反應(≧38℃)，其它症狀包含頭痛、倦怠、畏寒、關節或肌肉疼痛，通常約48小時症狀能緩解。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，接種mRNA疫苗後，極少數人可能產生心肌炎或心包膜炎，英國的研究報告提到，12～15歲青少年接種BNT疫苗，第1劑的心肌炎發生率是百萬分之3～17。

(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

台灣兒科醫學會副秘書長邱舜南表示，接種BNT疫苗後，只要出現發燒等不舒服症狀，即便症狀輕微，也不要做劇烈運動；接種完2週內，一旦出現胸痛、胸壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等症狀，務必儘早就醫。

不過即使出現心肌炎或心包膜炎症狀，一般在接受治療和休息後很快恢復，只是診斷為心肌炎的患者必須先諮詢心臟科醫師，才能恢復運動和體育活動。同時也要補充適當水分、維持正常作息，盡量減少攝取含糖飲料及加工食品，都可以幫助降低發炎及副作用的風險。