9/27～10/18為水星逆行期，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，此次逆行在天秤座，格外要注意兩岸恐會發生不利關係，務必避免刺激言論；第二波水逆時，台灣疫情出現破口，第三次水逆要更為小心，一不小心恐會有嚴重疫情發生，而股市投資人千萬不要加碼，因為天秤座代表槓桿，槓桿太大的人容易資產泡沫，若是持有美國股市者，建議見好就收。

在逆行期間，會有一些星座過得比較辛苦，因「水星逆行」代表情緒、回放和停滯，古人認為水逆的運勢不僅沒有前進，甚至還往後遞延，也就是一種「好運暫停」的概念，因此占星學家會將水星逆行看成不順利的代名詞，小孟老師則表示，牡羊座、處女座、摩羯座、雙子座、天秤座的人最容易受到波及，建議多吃紅色與綠白色蔬果有助開運，如：蓮霧、火龍果、菜頭、釋迦、綠葡萄等。

▍第五名 牡羊座

牡羊座的人要小心，水星逆行進入你的夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻會吵架，因心情不好遷怒；看不慣另一半的生活習慣，與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子或不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。

▍第四名 處女座

水星逆行進入處女座的財帛宮位，恐不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代的事項忘記處裡；約會時間、交通混亂大打結，讓另一半心情不好；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，以及跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，才能安然度過水逆。

▍第三名 摩羯座

水星逆行進入摩羯座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的信件無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難。

▍第二名 雙子座

水星逆行進入雙子座的偏財宮位，顯示你在投資時，容易因精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。不要投資股票及基金，恐會套牢；不宜購買大樂透、彩券、刮刮樂等，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博，小賭傷心大賭傷錢包；旁人若邀約投資，反而會陷入騙局裡。

▍第一名 天秤座

水星逆行進入天秤座的本命宮，顯示將有交通事故發生，因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其記得與其他車輛保持距離，另外，若外出前往山區郊遊，請小心落石跟掉落物，多留意身邊環境跟人身安全。小孟老師提醒，請多提高警覺，小心詐騙事件發生，精神不濟時更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。