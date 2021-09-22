許多近視民眾在年輕時接受雷射近視手術，矯正手術，但年紀一大，出現白內障，在人工水晶體置換手術時，難度較高，眼科醫師表示，新一代人工水晶體問世後，解決了這項困擾，術後仍可擁有不錯的視力。

1名50多歲男性於27年前接受傳統鑽石刀手術，15年前又做飛秒近視雷射，雖不用戴眼鏡，但因高度近視，以致白內障提早報到，才過50歲就嚴重白內障，視力變差，想要做水晶體置換手術，難度相當高。

大學眼科總院長林丕容表示，做過雷射近視手術、近視角膜屈光手術等民眾，眼睛條件較差，年紀增長後，想要置換人工水晶體，確實有一定難度。

以該名患者為例，經過2次屈光手術後，角膜形狀組織均已跟一般人不一樣，增加白內障手術困難度，也必須慎選人工水晶體，術後才能擁有較好的視力品質。

林丕容表示，依健保署分類，人工水晶體可分為4大類，加上各有散光片，可再細分為8大類，白內障患者在選擇時，務必與醫師討論，依據自身用眼習慣、視力需求，找出適合自己的人工水晶體。

奧斯卡眼科中心院長張正忠表示，傳統「繞射型延伸焦距人工水晶體」，可讓患者在白天保有不錯視力，但到了晚上，容易受到光學干擾，產生光暈、眩光問題，不少人因此，不敢在夜間開車外出。

「新型視延老花矯正人工水晶體」為「非繞射型延伸焦距人工水晶體」，改善過去人工水晶體的缺點，大幅地改善過去光暈、眩光等副作用，夜間開車者可以看得更清楚。

林丕容表示，「新型視延老花矯正人工水晶體」不適用於神經病變、黃斑部病變患者，其餘絕大多數白內障患者均可使用，其中包括：做過近視雷射、近視角膜屈光手術的民眾，術後滿意度相當高。