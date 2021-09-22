2020年至今，COVID-19新冠肺炎全球肆虐，台灣於今年5月本土疫情爆發，全國進入三級警戒，人民配合中央防疫政策減少移動及外出，期望疫情能盡快獲得控制。國泰綜合醫院內湖國泰診所皮膚科主治醫師曾奕騰表示，各種防疫措施中，最根本也是最普遍執行的，就是「戴口罩、勤洗手、勿摸眼口鼻」，但這些防疫基本功也伴隨了一些皮膚疾病的發生或惡化。

●戴口罩引發酒糟、痤瘡、濕疹等皮膚疾病

曾奕騰表示，首先來談配戴口罩相關的皮膚問題，臨床上常遇到的有酒糟（或稱酒渣、玫瑰斑）、痤瘡（即俗稱痘痘）、毛囊炎、濕疹及接觸性皮膚炎等。「酒糟」是 一個常見且成因複雜的皮膚疾病，症狀包含泛紅、刺癢、丘疹及膿皰等，且有多種可能的惡化因素（急遽 溫濕度變化、悶熱、高溫、陽光曝曬、辛辣食物、作 息、壓力、焦慮等），長時間配戴口罩可能造成酒糟因悶熱潮濕而發作或惡化。

「痤瘡」病患於溫濕度較高時出油量增加，容易造成痤瘡惡化，長時間口罩配戴亦可能造成此情況加劇，位置常見於下巴及下頷。曾奕騰接著說，悶濕的皮膚環境本為「毛囊炎」的常見原因，長時間配戴口罩同樣會因悶熱潮濕造成毛囊阻塞發炎，除常見的細菌性毛囊炎，亦可能形成較難治療的黴菌性毛囊炎，發生在臉部之外，亦可能延伸到脖子。

「濕疹」是皮膚最常見的疾病之一，除了可能因口罩悶住生成或惡化，摩擦也是一個常見的因素，可造成「接觸性皮膚炎」，好發於口罩面容易摩擦的臉頰、下頷側緣以及束帶容易摩擦的耳後及側臉頰，患者可能出現刺癢、龜裂、組織滲液等症狀。曾奕騰表示，以上情形民眾會發生，醫護人員發生的機會更高（如需護目鏡或防護面罩長時間使用，可能更容易或更嚴重）。

●6招減輕皮膚不適 同時兼顧防疫效果

曾奕騰強調，「戴口罩」雖可能伴隨皮膚疾病，但是為了防疫及「生命安全」，仍然是「必須」 的措施，因此只能透過一些技巧，以減少皮膚病發生的機率或減輕症狀。

第一，環境許可時（如單獨一人一室或是家中，需符合防疫法律規範）將口罩取下讓皮膚透氣休息。

第二，配戴口罩時避免化妝及使用非必要的保養品，減輕皮膚負擔。

第三，選用適當的口罩（一般民眾日常使用有醫療器材核准認證的外科口罩即可，非必要不需配戴如N95等高密合高阻隔的口罩）。

第四，盡量待在通風涼爽的環境（可搭配冷氣空調使用）。

第五，口罩供應量足夠時，一天至少更換一次口罩。

第六，如果耳後因口罩束帶摩擦造成發炎不適，可搭配市售將雙耳掛帶固定於枕部的扣帶或固定器，或改用綁帶式口罩。

但如果這些方法都無法改善皮膚症狀，則需尋求皮膚專科醫師診治。