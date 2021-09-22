長時間姿勢不良、老化、外傷或用力不當可能使椎間盤變形、移位或破裂。椎間盤是夾在每一節脊椎間的軟骨，像緩衝墊，腰部因為活動範圍最大，最容易出現椎間盤凸出或擠壓變形，壓迫到神經。

●椎間盤病變人數10年增4成

10年來，因椎間盤病變就醫的人上升 42％，現已突破75萬人。

（圖片來源 / 康健雜誌）

●出現5症狀是椎間盤在呼救

‧ 下背痠痛

‧ 腰部前俯後仰時有觸電般麻痛感

‧ 兩腳發麻、無力

‧ 咳嗽、舉物、上大號時疼痛加劇

‧ 患處如果在頸椎，手臂、手掌可能麻痛及無力

●7招預防椎間盤「走鐘」

1.養成規律運動習慣，訓練核心肌群強化腰、背，且運動前充分熱身。

2.保持正確姿勢，背部盡量挺直。

3.避免久坐、久站。

4.床墊軟硬適中，維持脊椎正常彎曲弧度。

5.少穿高跟鞋，減輕腰椎壓力。

6.控制體重，肥胖容易傷害椎間盤。

7.多補充水分、營養均衡，適度吃抗氧化食物可延緩椎間盤老化。