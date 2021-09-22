桃園市龜山區1輛回收車21日晚間回程時，所載物品突然冒煙，桃園市消防局龜山分隊獲報趕往現場，不過抵達時並無火勢，因此未出水。桃園市環境清潔稽查大隊則說，隊員發現物品冒煙，趕緊停車卸貨，所幸未釀成災害，是否與烤肉有關還需釐清。

消防局表示，晚上接獲報案，指回收車所載物品起火，2消防車趕往現場，不過抵達時火勢已經熄滅，並未出水。因正值中秋節，有民眾懷疑是否與烤肉用品有關？還需火調科調查。

環境清潔稽查大隊大隊長羅文林呼籲，若是危險物品如點香器、鋰電池、瓦斯罐，務必單獨交給資收隊員避免危害。