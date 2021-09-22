清華大學學生會長黃筠甯在新生致詞中，不但自爆自己用骰子考學測英文，延畢2年，更在文中狂酸陽明交大，甚至稱自己是全台最正會長，拉高清大顏值，引發軒然大波，除了網友砲轟，更有看不下去的同校學生揭發內幕，稱這名會長根本不是「清大人」，考上的是新竹教育大學。

有清大學生在《Dcard》清華大學版PO文爆料「清大會長是真正的竹教地縛靈」，原PO表示，自己看到會長把新生致詞當自傳，就也去打聽了一下，看到會長寫自己是藝術設計入學，又在105學年拿了書卷獎，查證之後發現當時清大不僅沒有藝術設計系，竹教大當時也還沒合併，完全就是靠著事後(106年11月)兩校合併才爽爽進入清大，稱根本是「竹教地縛靈」。

許多清大生也諷刺：「延畢延夠久 會長就是你的」、「高中打牌英文爛，上了竹大藝設，結果抽到上上籤變成清華，再轉系當愛莉莎莎的學妹，不讀個6年真的可惜」、「至少愛莉莎莎是直接考上清大人社，會長是考上竹教大併到清華...」、「純血竹教拜託不要這樣丟清大的臉」、「絕口不敢提南大校區」、「我看完感想只有：她延畢，但覺得很驕傲」、「純血竹教哪來勇氣瞧不起陽明交大」、「夏天沒有冷氣依然是全台最好圖書館嗎？」。

但也有學生幫忙說話：「清大學生會長是屎缺，敢接就很有勇氣了」、「雖然這篇致詞很丟臉，但她過往做到的事不是每個人都做得到，不用這樣全盤抹煞別人努力」、「竹教轉到本部有問題嗎？覺得有問題的原清大生們到底在優越什麼」。