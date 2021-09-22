【頭條開講】歐美分裂開端! 歐盟掙脫美國枷鎖! 降低依賴 想邁向新時刻 壯大自己?

美英兩國拉攏澳大利亞建立3國聯盟並協助其建造核潛艇，美英澳為此都得罪了法國，這對美國聯合歐盟對抗中國的政策將產生難以預料的嚴重後果。德國下周的大選中，支持梅克爾中國路線的2位候選人聲勢看好，如果再加上法國的態度轉變，對拜登的聯歐制中政策很可能是致命的一擊，難怪歐洲專家會認為，北京正在暗笑西方國家聯盟太過脆弱。

據英國媒體透露，美英澳3國其實早在今年6月的康沃爾G7峰會期間就已達成合作建造核潛艇協議的架構，這段期間美英澳對此事高度保密，媒體形容其過程有如007諜報戰一般。法國總統馬克宏對於美英澳3國在背後捅刀子極為憤怒，下令召回駐美國與澳洲大使，這是法國200多年來首次用這種方式對待美國。即便在二戰後歐美關係最糟的川普政府時期，也沒有哪個歐洲國家與美國關係惡化到召回大使的地步，可見得情況極為嚴重。

法國總統馬克宏對於美英澳3國在背後捅刀子極為憤怒，下令召回駐美國與澳洲大使。圖為法國駐美國大使館。（圖／路透）

馬克宏的憤怒是有原因的，法國經濟多年不景氣，為澳洲建造潛艇的合約金額高達660億美元，約佔法國GDP的2.6%，若加上後續的維護與升級服務，綜合效益預計將達GDP的6%以上。馬克宏為了這項訂單曾在3年內4度專程前往澳洲，訂單2016年到手後，法國總統辦公室宣稱這是「法國有史以來最宏偉的武器出口案」，法國政界也認為此案馬克宏2022年大選的重要政績之一。目前法國大選已進入緊鑼密鼓狀態，此時美英澳給馬克宏沉重一擊影響極大，而且事先完全被蒙在鼓裡，更是對馬克宏在外交上的嚴重羞辱。

法國駐美大使埃蒂安（Philippe Etienne）奉召返國後表示，法國內閣官員在美英澳3國簽約前數天曾與澳洲官員會晤，惟澳方由始至終未有知會要取消潛艇交易。（圖／法國駐美大使館）

馬克宏對此事做出召回大使的決定並不令人意外，這也不是他在盛怒之下首次召回駐外大使的決定。在此之前，法國發生「黃背心運動」時，一名義大利政客公開發言支持「黃背心」，馬克宏一怒之下召回駐義大利大使。後來與土耳其總統艾爾多安發生言語爭執，也召回了駐土耳其大使。這次馬克宏召回駐美、澳2名大使，遭到英媒嘲笑，指其召回大使的動作「荒謬而短視」。

對英國而言，配合美國在澳洲潛艇案上從背後捅了法國一刀，則是報了法國懲罰英國脫歐的一箭之仇。當時英國決定脫歐面臨對外與對內的嚴重分歧，法國雖然希望英國脫離歐盟，但在脫歐談判時卻處處刁難英國，幾乎在所有項目上都堅持強硬態度，目的是要對英國的脫歐政策給予懲罰，這導致英國脫歐進程整整拖了4年半，最後被迫以「硬脫歐」的方式完成。

澳洲將在美英協助下建立核潛艇部隊，而對中國來說，沒有什麼比核潛艦這種東西更具挑釁性了。（圖／澳大利亞皇家海軍）

此案對國際信譽影響較大的還是美國，拜登已經主動表達與馬克宏聯繫的要求，美方勢必得提出一些足以安撫馬克宏的補償作為才行。何況法國明年就要進行大選，不論拜登拿出什麼條件，都會是明年法國大選朝野政治攻防的主題，也會影響法國新一屆政府對美國的態度，未來拜登要說服法國在歐盟內支持聯手制中政策，恐怕會困難重重。

「聯歐制中」是美國應對中國戰略競爭中最重要的部份，而歐盟中最具實質影響力的則是法國與德國。去年底《中歐投資協議》草案通過時，正是對中國極為友好的梅克爾擔任輪值主席，並在其輪值任內最後第2天與明年輪值主席法國總統馬克宏聯手推動下完成，雖然後來因中國對歐洲議會成員進行制裁導致投資協議審議程序凍結，但中國仍對此協議最終通過抱有希望。

美國與英國將聯手為澳洲建造核潛艦，將以目前美國海軍使用的維吉尼亞級核潛艇。圖為維吉尼亞級核潛艦伊利諾號。（圖／美國海軍）

特別是下周的德國大選中，支持梅克爾中國政策的總理候選人拉舍特（Armin Laschet）與蕭爾茨（Olaf Scholz）目前形勢看好，德國的中國政策可望維持溫和路務實路線。如果法國與美國為澳洲潛艇案鬧翻，在德法聯手下可能會使拜登「聯歐制中」的路線遭到重大阻礙。為此歐洲國際戰略研究所高級顧問海斯堡（Francois Heisbourg）分析說：「這下中國一定是笑不可遏了」，雖然澳洲會增加點麻煩，但北京可鞏固與歐盟關係，或至少瓦解拜登「聯歐制中」的聯盟策略，這讓北京認清了西方國家的聯盟是何等地脆弱。