投資人對中國地產業巨擘恆大債務危機可能擴散的憂慮似乎減退，美國股市昨天重挫後今天開盤反彈，不過投資人在聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策會議結果出爐前抱持審慎態度，美股幾乎平盤作收。

道瓊指數終場下挫50.63點，或0.15%，收在33919.84點。

標準普爾500指數小跌3.54點，或0.08%，收在4354.19點。

那斯達克指數上揚32.50點，或0.22%，收在14746.40點。

費城半導體指數上漲6.79點，或0.20%，收在3345.03點。（譯者：陳政一）1100922