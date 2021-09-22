陳敬宣跟吳岳擎被本刊直擊曖昧爬山，關係令人好奇，據悉兩人因有共同好友何紫妍（荳荳）而相熟，但更驚奇的是，吳岳擎跟號稱分手的前女友蔡沁妍糾纏了7年，對外稱分手，現況卻似乎還是戀愛ING。吳岳擎跟蔡沁妍各自於近期PO出居家照，背景竟然是同一座沙發，尤其蔡沁妍在文中若有似無寫著「超愛這種偷穿男友襯衫感」，頗有宣示主權的意味。

蔡沁妍日前PO性感美照，還說最喜歡這種偷穿男友襯衫感，而照片的背景正好與吳岳擎的照片相同。（圖／翻攝自蔡沁妍IG）

本月初吳岳擎PO出坐在沙發上打電動的照片，透露夢到三級警戒的防疫生活。（圖／翻攝自吳岳擎IG）

吳岳擎跟蔡沁妍交往多年分分合合，雖然吳岳擎在去年五月對媒體表示已退回朋友關係，後來他仍與蔡沁妍一起出席各種朋友聚會，像是跟王子、丫頭玩密室逃脫。屬於網美掛的蔡沁妍，看起來跟這些藝人毫無交集，卻能夠培養出一起出遊、慶生的友誼，無非就是因為吳岳擎的關係。

今年四月王子生日，吳岳擎與蔡沁妍還連袂出席慶生聚會。（圖／翻攝自王子臉書）

一向「不惜肉」走辣妹風的蔡沁妍，每張照片不是秀超兇美乳就是秀美腿，七月她罕見po出一組全身從脖子包到腳的照片，原來是穿著王子品牌的機能服，幫吳岳擎加持他與王子的兄弟情。

吳岳擎與陳敬宣因有共同好友何紫妍（荳荳）而熟識。（圖／翻攝自吳岳擎臉書、何紫妍臉書）

過去給人純情印象，31歲的吳岳擎只交過兩任女友，一任是學生時期的初戀，另一任就是交往多年的蔡沁妍。他2019年透露跟蔡沁妍分手，2020年被本刊抓包復合，他當時正為戲宣傳，還置入劇名妙回：「有《覆活》沒復合。」但未來如何發展他都不排斥。

吳岳擎跟蔡沁妍今年仍在不同朋友的IG裡出現同框照，加上兩人近期分別PO出的居家照中，竟然有著同一張深棕色皮沙發，顯示是在同個屋簷下所拍攝，關係已不言而喻。至於跟陳敬宣是什麼狀況，不知吳岳擎是否需要好好向蔡沁妍交代一下。

但本刊聯繫吳岳擎經紀人怡心，怡心表示，他們確實一年前復合，其實近期又和平分手，因他對感情的態度已很成熟穩重，沒有過問細節。

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