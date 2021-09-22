振興五倍券數位綁定相關流程。(取自經濟部中小企業處官網)

數位五倍券綁定 - 教學篇

振興五倍券要來了！想要選擇數位綁定的民眾可於22日上午9時起開始進行綁定，經濟部為鼓勵民眾綁定數位五倍券，也加碼送好康，只要民眾綁定數位五倍券，前400萬名免抽籤即可獲得由經濟部推出價值500元的「好食券」，用於餐飲、糕餅、夜市、市場等店家消費。同時各部會的7大加碼券登記，也可在五倍券官網（5000.gov.tw）一站式完成登記並參與抽籤。

如何進行五倍券數位綁定呢行政院政務委員唐鳳特別化身數位寶貝「唐鳳獸」，親自用影片示範綁定流程3步驟：

1.個人綁定：選擇最常用的數位支付進行個人綁定

2.選擇共同綁定:

有讀卡機的人依序插入親友健保卡(1人最多可再綁定4位)，綁定成功接著勾選加碼券;若沒讀卡機也沒關係，可直接到超商事務機綁定，綁定完成列印小白單，用手機掃描QRCode，就可以勾選加碼券

3.勾選想要抽的加碼券

另外，個人數位綁定期間自9月22日至2022年4月30日止，經綁定後不得變更。共同綁定部分含主綁人最多限5人，綁定期間自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

五倍券登記管道。（製圖／陳友齡）

五倍券數位個人綁定方式。(行政院提供)

數位五倍券共同綁定方法。(行政院提供)