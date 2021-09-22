加碼券22日起開放登記。(取自五倍券官網)

振興五倍券-加碼券登記方式

五倍券數位綁定於今(22日)9時上路，各部會推出的8大加碼券登記也同時啟動，原則上無論民眾有無登記數位綁定，都可到五倍券官員登記搶這些部分加碼券；但其中有7券在登記後都須抽籤才能獲得，唯獨經濟部推的「好食券」前400萬名免抽籤，不過民眾「必須綁定數位五倍券」。為避免去年發放三倍券首日網路卡卡事件，歷史重演，負責官網維運、數位技術支援的關貿網路公司表示，已加大頻寬2倍，並且上線之前多次壓力測試。

這次需要登記抽籤的7種加碼券，包含藝FUN券、動滋券、農遊券、國旅券、客庄券、i原券、地方創生券，民眾均可至官網直接勾選加碼券參與抽籤；加碼券將於10月11日至11月5日，採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會。

至於加碼券登記步驟為何？以下為官網影片教學版：

1.民眾到五倍券官網，點入「預訂與查詢」選項。

2.選擇加碼券登記。

3.輸入身分證字號/統一證號、健保卡卡號、圖形驗證碼，進行健保卡號認證。

4.輸入手機號碼，點選發送簡訊驗證碼，並輸入簡訊驗證碼和圖形驗證碼，執行身分認證。

5.確認資料無誤，輸入姓名和電子信箱，並勾選「我已閱讀並同意」，確認送出。

6.選擇想要參加抽籤的加碼券(確認送出後，一經登記不得修改)。

另外，加碼券登記時間以每週五(10月8日起)截止，週六以後登記者參與次週抽籤。已登記參與者即有資格繼續參與後續的抽籤；加碼券抽籤將分上、下午場次，上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊，下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。

五倍券加碼周周抽。(製圖/陳友齡)