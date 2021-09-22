台硝(1724)因與廣明(6188)進行股份轉換，成為廣明100％子公司，並申請其有價證券終止上市，核有證交所營業細則第53條之17規定情事，該公司有價證券自今年10月26日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起迄日期為10月28日至11月1日，並在今年11月1日起終止上市。

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