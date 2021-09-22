台灣鋼鐵集團旗下鋼筋加工與配送通路沛波(6248)20日舉辦營運總部喬遷典禮，由台鋼集團會長謝裕民與沛波董事長蔡玉葉共同主持。日前沛波才舉行彰濱加工新廠啟用典禮，新產能投入後，加工量將躍居全台前三大，且整體產能倍增。

沛波於彰濱工業區興建的營運總部占地約7,000坪，除了營運總部外包括自動化鋼筋加工生產線，以及充裕的鋼品倉儲空間，從去年1月舉行動土典禮後，歷經1年多施工，雖期間受到疫情及缺工等因素影響，仍於預訂時程內完工，並於本周一舉行喬遷典禮。

總經理楊韻蒔表示，受惠國內需求持續暢旺，沛波產能供不應求，近年持續擴廠因應，預計新廠投產後，沛波年產能將從20萬噸擴增至40萬噸，為大台中地區的主要供料據點，這也代表沛波在北、中、南三地架構的自有加工廠與通路的最後一塊拼圖到位。

沛波表示，隨著鋼價連續走揚與國內營建工程需求釋出，沛波完成全台營運與通路布建後，不僅貼近客戶端市場需求，且新增產能效益，將提升公司營運業績，對未來展望持續樂觀。