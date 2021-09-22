近日一名就讀台大的女學生，因男友僅錄取中字輩大學，認為對方不上進而提出分手，引起網友熱議。一名網友好奇地說，情侶如果念差不多的學校、做差不多的工作都可以正常交往，但若女方往更好的地方發展，卻大多會因此分手，反觀若男生的成就較高，情侶感情反而更好。不少網友認為這樣的現象就是「幕強擇偶（網路用語：內心崇拜比自己更優秀、強大的人）」，畢竟人會往高處爬，但也有人認為男女都是這樣，自身條件越好就想追求更好的。

一名網友日前在PTT上發文表示，根據他這幾年來觀察到的狀況，情侶在差不多的學校讀書，或在差不多的公司工作的時候，都會正常的交往，但是只要女方考上更好的學校，或是跳槽到更好的公司，留在原點的男生幾乎都會被光速分手，反之，若是男方的成就較高，通常情侶的感情不減反增，這樣的現象該如何解釋呢？

貼文引起網友討論，「不爭氣的台男本就該被淘汰」、「就是幕強沒錯啊」、「人往高處爬」、「慕強擇偶是烙印在基因裡」、「就是慕強沒錯啊，最少也要有某個讓女人覺得你很厲害的點，薪水又輸又沒女人佩服的地方，就是馬上瞧不起你出局」、「慕強擇偶是人的天性」。

另有網友表示，幕強擇偶的現象好像真的蠻常見的，他也分享自己堂哥的切身經歷，指出堂哥當警察供養女朋友去考國家考試，結果對方考上以後，竟然一腳踢開他，兩人的感情就此結束，讓人看了很唏噓。

不過，也有網友認為，這樣的現象也許只是不愛的藉口，男生獲得更高的成就後拋棄女友或糟糠妻的案例也很多，不是只有女生會這樣做，這其實就是人性，當自己本身的條件變得更好以後，也會去追求心目中認為更好的東西。