今天在大聯盟場上印地安人與皇家進行對決，這場比賽我國好手張育成不但先發出賽，還扛下第五棒游擊手重任，是他大聯盟生涯第一次，更是台灣旅美好手第一人，非常難得，而他牢牢把握住這個機會，在首打席一棒揮出三壘安打，首局瞬間幫印地安人掃下3分打點，完全沒有辜負球隊的期望。

張育成過往大多以先發一壘手或代打上場，今天守游擊是初體驗，而他的近況其實相當不錯，近7場出賽共24打數揮出6支安打、1支全壘打，為球隊貢獻7分打點，打擊率是.250，優於目前整季平均的.224，目前他累積的8支全壘打也持續突破旅美台將新紀錄，在剩下不多的例行賽中他還有機會再把數字往上升。

今天張育成首局在滿壘1出局時上場打擊，這完全是老天送給他的大好機會，而他面對皇家投手林區(Daniel Lynch)第一球就大力揮棒，擊出左外野強勁平飛球，而或許因為正下起大雨關係，皇家左外野手貝寧坦迪(Andrew Benintendi)原本可以接下這球，但球卻遺憾滑出手套，這也讓印地安人逮到機會拔腿往前衝，一舉拿下3分。

Andrew Benintendi slips and Yu Chang ends up on third with a triple. 3-0 Indians. pic.twitter.com/TW4YZiQjFX — Justin Groc (@justgroc) September 21 2021

比賽到第2局印地安人持續發動攻勢，二壘手克里梅特(Ernie Clement)1好1壞時再賞林區一發陽春炮，這是一顆93.9 mph四縫線直球，被掃進中外野全壘打牆，印地安人4：0領先，不過3到5局林區穩住腳步，都沒再失分。7局上皇家反擊，三壘手多希爾(Hunter Dozier)轟出左外野方向陽春炮，是他本季第15轟，幫球隊追到1：4，剩下3局比賽他們仍有望逆轉。(持續更新)