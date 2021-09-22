新的颱風恐發展，氣象達人彭啟明表示，近期仍有擾動發展趨勢，有機會發展成颱，但距離台灣較遠，建議等到熱帶性低氣壓生成後再觀察。同時，入秋首波東北風預計周五南下，接近台灣北部，周五到周日北部、東北部偶有短暫陣雨，氣溫下滑1到2度，這波東北風較微弱，感受不是很明顯，要等到10月開始才會逐步增強。

彭啟明在臉書表示，近期仍有擾動發展趨勢，有可能發展成颱，但距離似乎比較遠一點點，建議等到有熱帶性低氣壓生成後再來觀察，比較不浪費時間。

近日天氣方面，今年入秋首波東北風將在周五報到，彭啟明表示，今、明(23日)兩天受太平洋高壓盤據影響，天氣穩定，接著周五到周日(24至26日)變天，有波微弱東北風南下，可能接近台灣北部，北部、東北部雲量增多，偶有些短暫陣雨，氣溫下滑1到2度，感受上不是很明顯。這也是，初期都還是弱弱的，以東北部迎風面較有感，大約要等到10月中旬前後，東北風逐步增強，北部才會較有感一些。

彭啟明表示，對中南部而言，東北風的環境反而是背風面，天氣更為穩定，也將逐步進入乾旱期，這段期間除非有颱風，天氣都相對很穩定，要多注意空氣污染。