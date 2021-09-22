台灣麥當勞祭出「早安優惠券」9月22日起至10月19日，連續28天優惠不間斷、使用次數無上限。(圖／麥當勞提供)

麥當勞推出超狂優惠，今(22)日起至10/19每天上午10:30前，只要出示「早安優惠券」，即可享有8項優惠內容，其中熱門商品豬肉滿福堡買1送1來看，單點價格48元，相當於1個只要24元。消息一出讓網友推爆，直呼「優惠連續28天超狂」。

一名網友昨(21日)在PTT速食板貼出麥當勞最新優惠表示，他在麥當勞拿到早安優惠券，雖然券上寫9/15開始用，但店員說因為疫情的關係活動往後延，所以改到22號才開始(09/22~10/19)。今年初也有發早安優惠券，那時候用完要撕下來回收，但店員說這次的優惠券不用回收直接出示就好，還有電子版優惠券，用手機秀圖片也行，並直呼「接下來好幾個禮拜我大概都會用麥當勞當早餐吧」。

麥當勞最新推出的「早安優惠券」，共有8項優惠內容，3款熱門商品買1送1，包括豬肉滿福堡、香雞蛋堡、特選那堤；鷄塊配餐與薯餅配餐飲料可免費升級特選黑咖啡，以及單點番茄嫩蛋焙果堡、培根番茄嫩蛋焙果堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋，以上4款指定早餐加1元可享33元指定冷熱飲。