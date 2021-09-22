振興五倍券數位綁定相關流程。(取自經濟部中小企業處官網)

五倍券登記管道。（製圖／陳友齡）

數位五倍券今(22日)開綁，同時也開放登記各部會推出的加碼券。不過，民眾黨立委蔡壁如昨(21日)晚間在臉書提到，勢必又是一陣舉國歡騰，但是很抱歉，還是要潑執政黨冷水，「疫苗覆蓋率才是振興強心針」。

蔡壁如指出，連假這幾天，墾丁、武嶺、高美濕地塞得密不透風，看在未解封/半解封的「受困產業」以及受僱的「受困民眾」眼裡肯定難受，但是行政院忙著發券，根本無心解決受困產業/民眾的基本生存，與其發券，不如發現金；她認為，政府應該多看看國際案例，大部分國家都是發現金不是發券。

蔡壁如指出，現在疫情看似穩定，但11、12月秋冬季，變種疫情恐怕隨時再起，韓國、美國第一劑疫苗覆蓋率6至7成，第二劑4至5成，是「紓困發現金、振興靠疫苗」與疫共存的最佳案例，行政院不願排富發現金、也買不到疫苗，只好用券來麻痺民眾的剝奪感，但是再怎麼發也掩蓋不了買不到疫苗的事實，比起這些券，疫苗覆蓋率才是「振興強心針」，疫苗覆蓋率提升民眾自然而然會報復性消費。

最後，蔡壁如認為，發券或許可以讓民眾短暫忘記打不到疫苗的痛苦，但是她要沉痛提醒政府，紓困振興8400億救命錢全數花光，政府應該捫心自問，紓困了嗎？振興了嗎？若疫情再度爆發還拿什麼救？