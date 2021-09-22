《港股》中秋節翌日 港股休市 08:202021/09/22 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港9月22日周三為中秋節翌日公眾假期，港股休市，9月23日周四恢復交易。 恒大債務風暴擴散 港股中秋劫 印度股市規模 估三年內超英 #中秋節 #港股 #翌日 #休市 #公眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀中、港分行 失眠 04:102021/09/22 財經要聞 富力自救 股價回神 04:102021/09/22 財經要聞 《鋼鐵股》沛波營運總部喬遷 產能倍增添動能 07:462021/09/22 財經 美股大跌 台股今開盤震盪難免 04:102021/09/22 產業財經 分析師憂心：台股今開盤恐不妙 04:102021/09/22 財經要聞 ESG資產泡沫風險 逐步升高 04:102021/09/22 全球財經 《晨間解盤》賣壓減輕 買力短打主攻(倫元投顧提供) 07:462021/09/22 財經 1分鐘讀財經》被恒大風暴掃到 港股、美股倒一片 明天台股剉咧等 08:262021/09/21 財經 港媒曝習近平要求整頓香港地產商 04:102021/09/22 產業財經 竹縣新豐龍貓隧道 秋節見人潮 04:102021/09/22 地方新聞 青鯤鯓，我的眷念 04:102021/09/22 藝文副刊 財經熱門新聞 首例！台積電傳一口氣開除7員工 公司證實了 - 財經 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 分析師憂心：台股今開盤恐不妙 - 財經要聞 - 工商時報 電視面板價跌 史上單月最猛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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