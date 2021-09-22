「宅神」朱學恒20日邀請民眾黨立委高虹安等人合唱「塔綠班之歌」，諷刺民進黨及其支持者，引發正反論戰，當事人也遭反對網友出征；民進黨新竹市黨部也批評「政治人物應謹言慎行」，高則回嗆反對者「八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲」。對此，藥師林士峰認為，高虹安意外釣出了很多民進黨支持者的玻璃心，堪稱「天才小釣手」。

林士峰21日在臉書發文指出，「塔綠班」一詞會短時間爆紅，代表它說進了很多人的心聲、產生共鳴；「塔綠班」意指不容你有其他聲音，一言不合就到處出征，逼反對的聲音道歉認錯，直到你接受他的思想，彷彿一個披著民主糖衣的獨裁政權。

林士峰表示，立法委員反應的是民意，他很感謝高虹安把人民的心聲傳達出來，她就像「天才小釣手」一樣，釣出了很多民進黨支持者的玻璃心。至於行政院新竹市政務顧問鄭宏輝批此舉是「撕裂族群」，林士峰說這個論點很難令人認同，因為大家看到的是民進黨的黨、政、媒資源傾巢而出，在霸淩小黨的高虹安；明明是執政黨，骨子裡做的盡是在野黨的工作。

林士峰因此也為高虹安打氣，強調：「敵人反應是最好的民調，那麼激烈的反應代表你就是他們在意的敵人。」林更痛批，民進黨如今的所作所為，讓人以為自己有選擇，實際上在接收的是思想教育。