何妤玟去年和化工小開邵天成離婚，結束8年婚姻，之後她認愛「麻吉」前成員大隸(洪健鈞)，兩人時常公開放閃，感情穩定，未料現卻爆出已經低調分手，何妤玟在自己的YouTube頻道節目也脫口是「單身」狀態。

何妤玟和大隸10幾年前曾經交往，去年8月兩人復合，並時常公開放閃，今年1月何妤玟過44歲生日，大隸還帶她去吃浪漫燭光晚餐，感情看似相當恩愛穩定，未料現卻傳出兩人已經分手。

何妤玟和大隸交往1年低調分手。(圖／翻攝自大隸IG)

據《鏡週刊》報導，何妤玟和大隸復合後，在磨合過程中感到個性不適合，加上她不想再在感情上忍耐，所以最後選擇和平分手，其實，她恢復單身有跡可循，上禮拜和好友何嘉文在YouTube頻道錄影片時，她曾問何嘉文：「妳有可能會恢單嗎，加入我的市場」，似乎已暗示自己單身狀態。

對此，何妤玟回應兩人應該算冷靜期，因為大隸作息晚，但她比較正常，純粹是時間難搭配，「現在就是回到淡的關係，還是友好，沒有爭吵跟不舒服，感情先暫停」，並表示雖然覺得遺憾，但「或許是老天爺的決定吧」。

何妤玟去年宣布年初已和邵天成離婚，結束8年婚姻，2個女兒由兩人共同撫養，之後認愛大隸，仍與前夫保持互動，並住在前夫住處附近，她坦言自己可以跟前任做朋友，不會想要老死不相往來，而且為了孩子，家人的關係是不會變的。